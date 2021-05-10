Джабаров отказал Чехии в «компенсации» за взрыв во Врбетице

Москва, 10 мая. Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил планы Чехии потребовать от России «компенсацию» из-за взрыва во Врбетице.

По его словам, российская сторона не собирается ничего выплачивать Праге. Это требование абсурдно, резюмировал он.

Ранее глава Минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что власти республики хотят взыскать с России «компенсацию» за взрыв на складе боеприпасов во Врбетице. Официальная Прага оценила ущерб от этого инцидента в 3,5 млрд рублей.