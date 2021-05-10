Лариса Долина в блестящем платье произвела фурор на праздничном концерте

Всеволожск, 10 мая. Певица Лариса Долина в честь Дня Победы дала праздничный концерт во Всеволожске, в Ленинградской области. Выступление артистки запомнилось не только песнями, но и ее ярким образом.

Звезда российской эстрады выбрала для выступления блестящее мини-платье с пайетками зеленого цвета. Чтобы образ не выглядел вызывающе, исполнительница надела поверх накидку в тон. На ногах Долиной красовались золотые ботфорты, а на левой стороне груди — георгиевская лента.

«Только что отпела концерт во Всеволожске! Рядом со мной мой балет «Джокер»! Атмосфера была очень теплой, несмотря на собачий холод. Всех еще раз с праздником!» — написала знаменитость.

Жители Всеволожска поблагодарили Долину за концерт. Гости мероприятия остались в восторге от проникновенного исполнения певицей военных песен. Артистка также произвела фурор своим сценическим костюмом — пользователи оценили его в комментариях.

«Шикарное платье, Лариса»; «Какие все красивые! От вас, Лариса Александровна, глаз вообще не оторвать! Шикарно выглядите! Это платье вам очень идет! Еще раз с праздником»; «Я так рада, что мне посчастливилось побывать на вашем выступлении! Вы потрясающая женщина с голосом от бога, который пробирает до мурашек, до слез, трогает сердце и душу! Благодарю всем сердцем!»; «Вы потрясающе поете! И потрясающе выглядите! Супер!» — поделились мнением подписчики.

Долина славится своими яркими нарядами. После экстремального похудения певица все чаще появляется на публике в смелых платьях. Одно из них — подарок Юлии Началовой — она показала фанатам.