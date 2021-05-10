Польские подлодки класса «Коббен» отправятся на металлолом

Варшава, 10 мая. Минобороны Польши завершает процесс списания подлодок класса «Коббен» — судно ORP Bielik ожидает резка на металлолом.

Два буксира Rhino G-01 и Rhino G-02 увели польскую субмарину ORP Bielik класса «Кобен» с Гданьского судоремонтного завода в порт Гдыни. По предварительным данным, в дальнейшем ее ожидает резка на металлолом. Сообщается, что списание подлодок ORP Bielik и ORP Sęp класса «Коббен» из состава ВМС Польши обусловлено соглашением от 16 февраля 2021 года.

«Момент снятия флага на последних субмаринах класса «Коббен» ВМС Польши неумолимо приближается. Их корпуса будут переданы Агентству военного имущества», — сообщает местный обозреватель Анджей Нитка.

Минобороны РФ ранее рассекретило архивные документы, посвященные освобождению Польши советскими войсками, сообщает сайт 360tv.ru. Вместе с этим редактор журнала «Крылатая Польша» Войцех Лючак отметил, что День Победы является самым главным праздником.