МИД Китая парировал выпад NASA об игнорировании угрозы космического мусора

Пекин, 10 мая. США демонстрируют политику двойных стандартов, критикуя Китай за якобы неподобающее отношение к угрозе космического мусора. Об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Китай парировал выпад главы NASA Билла Нельсона о «неподобающем отношении КНР» к мусору в космосе. Ранее стало известно о разрушении ступени китайской ракеты «Чанчжэн-5Б», которая вывела в космос модуль станции. Впоследствии ракетная часть полностью разрушилась при входе в атмосферу. Никакого ущерба объектам на Земле нанесено не было, заметила она на брифинге.

США придерживаются политики двойных стандартов в этом вопросе, подчеркнула официальный представитель МИД Китая. Она напомнила Западу об инциденте в 2020 году, когда обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX рухнул на один из домов в Вашингтоне. Тогда американские СМИ сравнили произошедшее с красивым метеоритным дождем. В случае с Китаем тон резко меняется.

В КНР ранее сообщили, что отработавшая ступень ракеты вошла в атмосферу над Индийским океаном. Также в Сети появилось видео с обломками китайского носителя, передает сайт 360tv.ru.