«Популизм хуже коронавируса»: экс-президент Аргентины заявил о плачевном состоянии демократии на континенте

В среду 5 мая экс-президент Аргентины Маурисио Макри выступил в Майами на конференции «Защита демократии на американском континенте».

В своей речи Макри обвинил администрацию действующего президента Альберто Фернандеса и киршнеризм в целом в преследовании судей, а также его самого и его семьи.

Правое крыло региона — за демократию

Семинар проводился Международным Институтом Демократии и Содействия Выборам (International IDEA), а Макри поехал туда в сопровождении секретаря по международным отношениям оппозиционной партии «Республиканское предложение» (PRO), который в администрации экс-президента был его секретарем по стратегическим вопросам.

В конференции также принимали участие колумбийский экс-президент Андрес Пастрана, только что сложивший полномочия Ленин Морено (Эквадор), экс-президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис и действующий президент Чили Себастьян Пиньера. Все они представляют правое крыло латиноамериканской политики: этот факт вызвал массу иронических комментариев в соцсетях и прессе.

В своей короткой речи Макри затронул три феномена, которые бросают вызов социуму на латиноамериканском континенте. Первый связан с научно-техническим прогрессом, за которым непременно нужно поспеть. Второй касается появления авторитарных режимов, которые составляют конкуренцию демократии – пока что, на уровне дискурса. И третий – популизм, зародившийся из этого дискурса.

«Популизм — это бич нашего континента, от которого страдает и моя страна тоже», — заявил Макри.

Макри предостерегает

Макри пояснил, что сегодня угроза демократии — это не путчи и не танки на улицах.

«Процесс выглядит так: лидеры приходят к власти, победив на выборах, и начинают медленно уничтожать систему изнутри, ослабляя ее, ограничивая свободу слова — атакуя свободу слова, судейский суверенитет — и все это под предлогом защиты народа. Этот предлог служит оправданием любым притеснениям», — заявил экс-президент Аргентины.

Он подчеркнул, что описанный им процесс имел явную цель: узаконить безнаказанность членов правительства, некоторых из которых сам Макри, находясь у власти с 2015 по 2019 год, сделал объектами судебных разбирательств по обвинению в коррупции.

Макри рассказал участникам конференции, что в Аргентине преследуют судей, его семью и его самого. Несмотря на то, что он не упоминал имен и дат, было понятно, что речь идет о периодах, когда у власти находилась Кристина Киршнер и нынешний президент Альберто Фернандес.

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В качестве иллюстрации к вышесказанному Макри привел пример жалоб, поданных в ОАГ министром юстиции из его администрации Херманом Гаравано и послом Аргентины в ОАГ Паулой Бертоль. Жалобы касались несостоятельности аргентинских государственных институтов, их неконституционности и несоблюдения прав человека.

«В прошлом году я говорил, что популизм опаснее коронавируса. Однако, сегодня, по моему мнению, они образовали еще более опасную амальгаму: популизм ведет к кризису здравоохранения», — рассказал бывший президент.

По мнению экс-президента, в данный момент пандемия и карантин шествуют бок о бок, совместно попирая свободу индивидуумов.

Используя ситуацию с вакцинами в качестве метафоры, в конце своего выступления Макри заявил, что «популизм прививает людям смирение»:

«Им начинает казаться, что жизнь такова — что перед бедностью следует склонить голову, что можно жить без проточной воды на неасфальтированных улицах. А сейчас они даже прививку получить не могут», — резюмировал Макри.

Левые не смолчали

Левое крыло аргентинской политики немедленно ответило лидеру оппозиции в прессе. Известный про-киршнеровский портал «Página 12» немедленно напомнил, что сам Макри во время своего правления пытался заигрывать с судебной системой и манипулировать ею.

Очень многие восприняли критику экс-президента с недоумением: ведь накануне, 4 мая, верховный суд Республики Аргентина вынес вердикт, согласно которому президент Фернандес «проиграл» мэру Буэнос-Айреса Орасио Ларрете. Мэр, несогласный с возвращением жестких карантинных мер, отвоевал для столицы право не прекращать очные занятия в школах. Если бы правительство имело соответствующие «механизмы давления» в судебной системе, оно бы их задействовало.

Предполагается также, что экс-президент Макри нарушил санитарные меры предосторожности: за несколько дней до поездки он посетил провинцию Кордоба, где провел встречу с товарищами по партии. На следующий день у одного из участников встречи врачи подтвердили COVID-19. По правилам, о соблюдении которых Макри так печется, ему следовало самоизолироваться на две недели, но он этого не сделал, отправившись в заграничную поездку.