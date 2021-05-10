Симоньян объяснила бескомпромиссное стремление России защищать интересы граждан

Москва, 10 мая. Поведение России как никогда подчеркивает ее независимость и стремление защищать себя и своих граждан, заявила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Впервые за долгие годы российские правоохранительные органы услышали заветную команду «Фас!» в отношении тех, кто уже давно посягал на авторитет нашей страны, подчеркнула Симоньян в эфире телепередачи «Своя правда» на телеканале НТВ. Резкие решения отечественных властей связаны как с растущей военной мощью нашей страны, так и с тем, что официальные Вашингтон и Брюссель банально всех «достали».

«Ты можешь себе позволить так себя вести, когда ты независим. И больше никогда», — резюмировала свою точку зрения главред RT.

Бескомпромиссное стремление к независимости и защите интересов привело к громким разбирательствам ФАС в отношении компании Apple, а также к тюремному сроку для мошенника Алексея Навального. Ранее, находясь за границей, Навальный призывал враждебно настроенные по отношению к России государства ввести санкции против официальной Москвы.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян поделилась планами призвать к ответственности сторонников осужденного мошенника Алексея Навального. Симоньян уверена, что авторы заказной статьи о ее сотрудниках «Фантастические твари и сколько они зарабатывают» должны ответить перед законом за преступную клевету.