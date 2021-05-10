Российские "Искандеры" возвращаются в Ивановскую область после парада Победы в Москве

Москва, 10 мая. Принимавшие участие в параде Победы в Москве расчеты ОТРК «Искандер-М» возвращаются в место постоянной дислокации в Ивановской области.

В сообщении Западного военного округа (ЗВО) говорится, что колонне парадного расчета предстоит совершить марш в пункт постоянной дислокации протяженностью более 400 км, преодолев при этом свыше 100 различных опасных участков дорог.

Отмечается, что после возвращения в Ивановскую область ракетные комплексы пройдут регламентное обслуживание и будут переведены в штатный облик для продолжения несения боевого дежурства.

Ранее сообщалось, что россияне прониклись величественной мощью ВС РФ, продемонстрированной в ходе парада Победы. По их словам, благодаря этому празднику они могут собственными глазами увидеть силу армии страны.