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Российские "Искандеры" возвращаются в Ивановскую область после парада Победы в Москве

  /   Обновлено: 10 мая 2021 12:48
Армия
Российские "Искандеры" возвращаются в Ивановскую область после парада Победы в Москве
Минобороны РФ  /  Пресс-служба Центрального военного округа

Москва, 10 мая. Принимавшие участие в параде Победы в Москве расчеты ОТРК «Искандер-М» возвращаются в место постоянной дислокации в Ивановской области.

В сообщении Западного военного округа (ЗВО) говорится, что колонне парадного расчета предстоит совершить марш в пункт постоянной дислокации протяженностью более 400 км, преодолев при этом свыше 100 различных опасных участков дорог.

Отмечается, что после возвращения в Ивановскую область ракетные комплексы пройдут регламентное обслуживание и будут переведены в штатный облик для продолжения несения боевого дежурства.

Ранее сообщалось, что россияне прониклись величественной мощью ВС РФ, продемонстрированной в ходе парада Победы. По их словам, благодаря этому празднику они могут собственными глазами увидеть силу армии страны.

зво искандер парад
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