Житель Выборга заковал в наручники постоянно сбегающую дочь

Санкт-Петербург, 10 мая. Неизвестные люди в штатском увезли на машине заплаканную девушку, закованную в наручники, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Встревоженные очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что на улице Сторожевой Башни молодую блондинку в наручниках вывели из Toyota Land Cruiser Prado и пересадили в Nissan Patrol. После этого автомобиль направился в сторону залива.

На место происшествия прибыли оперативники, патрульные и сотрудники ГИБДД. Владелец Toyota сам обратился в дежурную часть и объяснил, что девушка — его 18-летняя дочь, которая часто уходит из дома. Сейчас с ней все в порядке, он просто возвращал ее после очередного побега.

На Дачном проспекте неизвестные похитили мужчину прямо из ресторана. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения, на кадрах видно, что трое злоумышленников насильно вывели петербуржца на улицу и затолкали в белую машину, сообщал ФАН.