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В Афганистане прогремели взрывы. События дня

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В Афганистане прогремели взрывы. События дня
Global Look Press  /  p67/ZUMAPRESS.com

 

В Афганистане прогремели взрывы

Целая серия взрывов прогремела в Афганистане. По меньшей мере два мирных жителя погибли, еще девять пострадали в результате подрыва автобуса в восточной афганской провинции Парван. Жертвами аналогичного ЧП в южной провинции Забуль стали 16 человек, 41 пострадал. Заминированный автомобиль взлетел на воздух на военной базе в городе Фарах, в административном центре одноименной провинции. Двое военнослужащих афганской армии погибли, еще пятеро получили ранения. Накануне стало известно, что возросло до 63 число жертв трагедии в Кабуле. Еще 150 пострадали. Большинство погибших и раненых — ученицы школы для девочек, перед которой и подорвался автомобиль. Лидер страны Ашраф Гани объявил произошедшее терактом и возложил ответственность за это злодеяние на запрещенную в России террористическую группировку «Талибан».

США могут разместить войска в Узбекистане и Таджикистане

В Афганистане прогремели взрывы. События дня
wikipedia.org  / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

США рассматривают возможность размещения войск, выведенных из Афганистана, в Средней Азии, в частности, в Таджикистане и Узбекистане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом в статье отмечается, что «большое военное присутствие» России в регионе и растущее влияние Китая затрудняют реализацию наполеоновских планов Вашингтона в регионе. Власти Штатов еще не обращались с официальными запросами на счет создания своих баз на территориях бывших советских республик. Вывод войск под звездно-полосатыми флагами из Афганистана завершится к июлю этого года, то есть с опережением намеченных сроков.

CNN обвиняет в атаке на трубопровод в США хакеров из России

В Афганистане прогремели взрывы. События дня
freepik.com  / Designed by Freepik

Хакеры, стоящие за кибератакой на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией. С таким абсурдным утверждением выступила в воскресенье телекомпания СNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США. В кибердиверсии обвиняют группу DarkSide. По сведениям телекомпании, «Темная сторона» якобы имеет российское происхождение, при этом власти страны вне подозрения обвинителей. Также, по мнению источников СМИ, упомянутые хакеры не занимаются атаками в русскоговорящих странах. В связи со взломом была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения Восточного побережья Соединенных Штатов.

Женская сборная РФ по керлингу взяла серебро ЧМ

В Афганистане прогремели взрывы. События дня
Prt Scr instagram.com  / @worldcurling

Женская сборная России по керлингу заняла второе место на чемпионате мира. Россиянки уступили швейцарской команде со счетом 2:4 в финальном матче. Таким образом, сборная Швейцарии защитила титул, а Россия повторила лучший результат на мировых первенствах. Мы взяли серебро в этом оригинальном виде спорта в 2017 году в Пекине. По итогам турнира российские спортсменки квалифицировались на Олимпиаду-2022.
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