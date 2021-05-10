В Афганистане прогремели взрывы. События дня

В Афганистане прогремели взрывы Целая серия взрывов прогремела в Афганистане. По меньшей мере два мирных жителя погибли, еще девять пострадали в результате подрыва автобуса в восточной афганской провинции Парван. Жертвами аналогичного ЧП в южной провинции Забуль стали 16 человек, 41 пострадал. Заминированный автомобиль взлетел на воздух на военной базе в городе Фарах, в административном центре одноименной провинции. Двое военнослужащих афганской армии погибли, еще пятеро получили ранения. Накануне стало известно, что возросло до 63 число жертв трагедии в Кабуле. Еще 150 пострадали. Большинство погибших и раненых — ученицы школы для девочек, перед которой и подорвался автомобиль. Лидер страны Ашраф Гани объявил произошедшее терактом и возложил ответственность за это злодеяние на запрещенную в России террористическую группировку «Талибан».

США могут разместить войска в Узбекистане и Таджикистане wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army США рассматривают возможность размещения войск, выведенных из Афганистана, в Средней Азии, в частности, в Таджикистане и Узбекистане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом в статье отмечается, что «большое военное присутствие» России в регионе и растущее влияние Китая затрудняют реализацию наполеоновских планов Вашингтона в регионе. Власти Штатов еще не обращались с официальными запросами на счет создания своих баз на территориях бывших советских республик. Вывод войск под звездно-полосатыми флагами из Афганистана завершится к июлю этого года, то есть с опережением намеченных сроков.

CNN обвиняет в атаке на трубопровод в США хакеров из России freepik.com / Designed by Freepik Хакеры, стоящие за кибератакой на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией. С таким абсурдным утверждением выступила в воскресенье телекомпания СNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США. В кибердиверсии обвиняют группу DarkSide. По сведениям телекомпании, «Темная сторона» якобы имеет российское происхождение, при этом власти страны вне подозрения обвинителей. Также, по мнению источников СМИ, упомянутые хакеры не занимаются атаками в русскоговорящих странах. В связи со взломом была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения Восточного побережья Соединенных Штатов.