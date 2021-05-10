Эрдоган: Турция намерена начать новую главу в отношениях с ЕС

Анкара, 10 мая. Турция продолжает свои усилия по достижению членства в Европейском союзе (ЕС), несмотря на «двойные стандарты и препятствия», с которыми она сталкивается. Об этом говорится в заявлении президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, распространенном по случаю Дня Европы 9 мая.

Как отметил глава государства, Турция является частью Европы с исторической, географической и гуманитарной точки зрения, поэтому готова сделать все от нее зависящее для решения проблем европейского блока и повышения его эффективности.

«Очевидно, что ЕС не сможет сохранить свою мощь без поддержки и вклада Турции», — отмечается в заявлении.

Турецкий лидер также отметил, что Евросоюз нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, в особенности в вопросе механизма принятия решений. При этом Эрдоган выразил сожаление в связи с тем, что Брюссель не сдержал своих обещаний касательно полного членства республики в объединении, что замедлило процесс вступления Турции в ЕС.

По словам президента страны, тот факт, что некоторые страны-члены блока используют двусторонние отношения с Турцией в качестве орудия для продвижения своих интересов, подорвал способность Евросоюза бороться с глобальными угрозами. Глава Турции отметил, что вступление Анкары в ЕС усилит позиции альянса как в регионе, так и на международной арене.

Несостоявшийся союз

С 1964 года Турция является ассоциированным членом Евросоюза и в 1987 году подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) (предшественник ЕС). Анкара подписала соглашение о Таможенном союзе с ЕС в 1995 году и была официально признана кандидатом на полноправное членство в декабре 1999 года на саммите Европейского совета в Хельсинки.

Переговоры по этому вопросу были продолжены в 2005 году, однако прогресс был медленным. Соглашение о беженцах, заключенное в начале 2016 года между Анкарой и Брюсселем, должно было ускорить процесс и разрешить туркам безвизовые поездки по Европе, однако переговоры окончательно зашли в тупик. Впоследствии некоторые страны-члены ЕС подвергли критике соглашение, указав на то, что Турция использовала миллионы сирийских беженцев в качестве рычага давления на Брюссель, чтобы получить больше денег.

После попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года репрессивные действия руководства страны против оппонентов усилились, и уже в ноябре Европейский парламент проголосовал за приостановку переговоров о членстве Анкары в блоке.

The European Parliament votes to suspend EU membership talks with Turkey amid worry over Ankara's direction https://t.co/vI37OvjMEd pic.twitter.com/bOVIX5xt4I — Financial Times (@FT) November 24, 2016

Несколько лет назад и сам президент Эрдоган заявлял о том, что на фоне разногласий между Анкарой и Брюсселем его страна больше не нуждается в членстве в Евросоюзе, однако отказываться от переговоров не станет.

Erdogan: #Turkey no longer needs EU membership but will not abandon talks https://t.co/9xybmZSBhD pic.twitter.com/HGkKAVRbKT — DW News (@dwnews) October 2, 2017

В июне 2018 года Совет ЕС заявил о том, что переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз зашли в тупик, а Анкара «все больше отдаляется» от объединения.

В конце апреля нынешнего года законодатели ЕС в Комитете по иностранным делам Европарламента заявили, что кандидатура Анкары в объединении должна быть официально приостановлена, если Турция продолжит идти по «автократическому пути», добавив, что республика больше не соответствует демократическим критериям, чтобы быть принятой в качестве хотя бы кандидата, не говоря уже о полноправном члене в блоке.

Причины затянувшихся переговоров

В своих последних заявлениях турецкий лидер часто заявлял о том, что истинной причиной нежелания ЕС принимать Турции в состав является религиозный принцип — абсолютное большинство жителей республики исповедует ислам. На самом же деле существует множество более существенных причин.

Некоторые государства-члены ЕС, особенно Греция, Франция и Кипр, блокируют переговоры о вступлении Турции в объединение, ссылаясь на подрыв демократии в стране, проблемы с правами человека и верховенство закона внутри страны.

В 2013 году крупные города охватили волнения, начавшиеся с мирных демонстраций в Стамбуле. Протесты были подавлены правительством жестким образом.

A Turkish court acquits defendants over the 2013 protests in Istanbul's Gezi Park -- a high-profile trial criticized by rights groups as part of the government's crackdown on dissenting voices https://t.co/3GxEoGkByD pic.twitter.com/WxkCpXApBn — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 18, 2020

Кроме того, после путча 2016 года, в организации которого Анкара обвинила сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, чистки в полиции, вооруженных силах, судебной системе и других отраслях достигли беспрецедентных масштабов, что вызвало серьезную озабоченность со стороны Европы. Массовые задержания журналистов, писателей и бизнесменов, а также повальные увольнения госслужащих спровоцировали о нарушении Турцией положений Европейской конвенции по правам человека.

Афины и Анкара имеют значительные спорные территории в Восточном Средиземноморье, что также мешает благоприятным отношениям с европейскими странами в целом. Лидеры Евросоюза неоднократно предупреждали о санкциях в отношении Турции, если республика продолжит разведку газа и нефти в спорных водах.

Кроме того, кипрская проблема до сих пор является неразрешенной. Остров продолжает оставаться разделенным по национальному признаку — на турок-киприотов в Северном Кипре и греков-киприотов в Республике Кипр. Согласно последним заявлениям Анкары, кризис может быть разрешен путем создания двух государств, а переговоры о федеративной модели — лишь «пустая трата времени». Нежелание идти на компромисс со стороны Турции и турок-киприотов также противоречит общей линии Европейского союза.

Несмотря на разногласия, Анкара и Брюссель все же продолжают сотрудничество. Турция по-прежнему зависит от торговли с блоком. Экспорт в страны-члены ЕС вырос на 35% и достиг 26,86 миллиарда долларов за первые четыре месяца 2021 года. Анкара также ожидает расширения Таможенного союза с Евросоюзом на новые секторы своей экономики, такие как сфера услуг и торговля сельскохозяйственной продукцией.