Размытие подвига СССР: о чем «скорбела» оппозиция 9 Мая

Оппозиционных активистов каждый год огорчают традиции праздновать День Победы в России. Длинные майские выходные 2021 года отметились особым обилием постов на тему «как правильно отмечать, за что каяться и о чем скорбеть», а лейтмотивом на этот раз стала дискуссия о праве переоценивать историю СССР.

«Новая газета» накануне праздника опубликовала несколько ретроспективных материалов о войне, включая и текст 2017 года об антигитлеровской коалиции. О вкладе этом, конечно, помнить важно, но, как заметили комментаторы, размывать подвиг СССР сравнением Сталинградской битвы и сражения под Эль-Аламейном было некорректно — несопоставимы масштабы военных операций и потерь.

/ Prt Scr

Публицист Леонид Гозман начал «скорбеть» еще 5 мая, написав пост об акции «Бессмертный полк», которую решено было провести онлайн, как и в прошлом году. А продолжил, как обычно, колонкой 9 мая, назвав парад «омерзительным спектаклем».

/ Prt Scr

Как прокомментировал выступление политолог Армен Гаспарян, не умеющему молчать Гозману не стоит так удивляться «атмосфере ненависти» вокруг его имени.

Перебравшийся на Украину Аркадий Бабченко тоже себе не изменяет. Из потока не особо ясного сознания можно как-то выделить, что на этот раз его оскорбило поздравление, выложенное 9 мая президентом страны Владимиром Зеленским:

«Президент Украины. Эммм… Владимир Александрович. День перемоги над нацизмом был вчера. Он во всем мире был вчера. Восьмого мая. Называется «V Day». В Украине — День пам’яті та примирення. А сегодня — не День Перемоги. Сегодня — День Пабеды», — пишет он в Telegram.

Ближе к финалу он все же сумел четче сформулировать мысль, заметив, что отмечать или нет 9 Мая — личное дело каждого, но на государственном уровне праздник должен быть один и лично для него, Аркадия Бабченко, приятнее был бы «европейский» праздник.

Но даже Аркадий Бабченко не переплюнул двоюродного брата Бориса Немцова Игоря Эйдмана, осевшего в Германии. Тот многословно пожалел в Facebook, что СССР вообще победил нацистов. По мнению социолога, победа Гитлера была бы шансом на «спасение» от сталинизма: союзные войска все равно разбили бы Германию, «освободив» заодно Россию.

«Для большинства подсоветских народов (и для русских тоже) крах сталинской деспотии с последующим освобождением западными союзниками был бы лучшим вариантом, чем победа одного безумного тирана над другим, приведшая к закреплению на долгие годы сталинского рабства. Празднование 9 Мая символизирует упущенный шанс на освобождение», — написал он.

Образованный человек, который наверняка знает, что к услугам Третьего рейха на момент нападения на СССР уже была ресурсная база значительной части Европы. Если вспомнить об этой мощи и представить, что к ней подключили бы заводы, фабрики людские и природные ресурсы Советского Союза, разгром Гитлера силами британцев и американцев — весьма сомнительный вариант будущего. Но иногда ненависть к России пересиливает и ужас перед нацистами.

Команда Навального День Победы празднует, но с оговорками. Леонид Волков настаивает на датах 1939–1945, стилизованном красном маке (символ памяти, принятый в странах Евросоюза и на Украине) и лозунге «Никогда снова»:

/ Prt Scr

Политолог Андрей Перла заметил, что все и так знали, кому именно Волков служит, поэтому напоминать о себе в такой день было излишним:

/ Prt Scr

Нельзя не вспомнить прошлогоднюю «шутку» поклонников Навального, выложивших фотографии нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка». Волков тогда назвал этот поступок реакцией на «официоз», а участников — «приколистами». Правда, столкнувшись с резкой реакцией общественности, включая «непровластного» Алексея Венедиктова, был вынужден оправдываться и объяснять, что вовсе не то имел в виду.

Иван Жданов был сдержаннее и призвал всего лишь «не вестись» на предлагаемую повестку.

/ Prt Scr

В юмористическом паблике «Трусы Навального» недовольны, что на «Бессмертный полк» выходит больше людей, чем на акции оппозиционеров. Для «политэмигрантов» допустить мысль, что людям нужнее их собственная, а не другая страна, тяжело, как тяжело понять и предсказать реакцию на шутки про «сезон любви к ветеранам», которыми заполнен канал с начала мая.

/ Prt Scr

И не обошлось без стихотворных поздравлений от поэта Дмитрия Быкова «с днем антифашиста» на страницах «Новой газеты». Кто именно в современной России «фашисты», которых «придется победить», из текста предельно ясно.

/ Prt Scr

День Победы назвали главным праздником года 95% россиян, согласно опросу SuperJob, и около пяти миллионов приняли участие в онлайн-акции «Бессмертный полк», по данным организаторов. В «другой стране» — Украине — тоже не все готовы каяться — Одесса, Харьков и Киев отстояли свое право отмечать 9 Мая, выйдя на улицы с советской символикой и георгиевскими ленточками.

Цветы к мемориалам советских воинов возлагали 9 мая также жители Эстонии, Литвы и Латвии, несмотря на то, что эти страны пошли по пути «декоммунизации», а власти Латвии и вовсе назвали Вторую мировую «чужой войной». Это показывает, что усилия антироссийских пропагандистов, год за годом сеющих сомнения в праве праздновать победу над величайшим врагом в истории, пропадают безрезультатно и это прошлое способно объединять людей даже в период политической напряженности.