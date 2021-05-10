Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
10 мая 17:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:00
Технологии
Планы Киева построить собственный космодром вызвали недоумение у жителей Украины
17:00
Политика
Эксперт по Ближнему Востоку заявил о необходимости компромисса в Иерусалиме
16:57
Общество
Депутат Сергей Вострецов: Нужно избавляться изнутри от таких, как Ксения Собчак
16:56
Политика
Британцы не верят, что Challenger 3 выйдет победителем из схватки с российским танком
16:55
Экономика
Стоимость свинины в опте снижается в России после открытия сезона шашлыков
16:54
Политика
СЖР заявил об опасности на Украине после избиения стрингера Ruptly
16:49
Экономика
В Минэнерго заявили о намерении удерживать рост тарифов в пределах инфляции
16:47
Весь мир
Власти Турции пытаются скрыть данные об инфляции в стране
16:44
Общество
Американские диетологи раскрыли безопасный способ похудения с помощью орехов
16:43
Видео
Москвичи заключили брак на небесах и побили мировой рекорд
16:43
Общество
Новосибирские спасатели вытащили бездомного пса из выгребной ямы
16:42
Общество
Петербуржец снял салют в честь Дня Победы с модели военного самолета
16:40
Происшествия
Паралимпийская чемпионка Елена Иванова стала жертвой мошенников
16:39
Общество
Гималайские медвежата из Приморья продолжают удивлять соцсети
16:38
Происшествия
Недовольный уборщик московского метро метнул нож в полицейского
16:38
Весь мир
Хакеры из DarkSide наносят удар по энергетической системе США
16:37
Общество
Опубликован трейлер сиквела «Венома» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном
16:36
Общество
Ксения Алферова опубликовала снимок с известной мамой и бабушкой-фронтовиком
16:36
Весь мир
Главу МИД Ливии принуждают подать в отставку
16:36
Экономика
Убыток авиакомпании Azur Air за 2020 год составил более миллиарда рублей
Все новости

Климов назвал «фантасмагорией» требование Чехии к России выплатить миллиард крон

Политика
Климов назвал «фантасмагорией» требование Чехии к России выплатить миллиард крон
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В качестве описания к осуществляемой Чехией политике в адрес РФ лучше всего подходит понятие «фантасмагория». Об этом в интервью ФАН заявил председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по международной деятельности, член Совета Федерации Андрей Климов

Ранее чешские власти заявили, что намерены потребовать от Москвы около миллиарда крон (почти 47,5 миллиона долларов или 3,5 миллиарда рублей) в качестве компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году, в организации которых Прага обвинила Россию. В заявлении министра финансов Чехии Алены Шиллеровой отмечается, что страна собирается взыскивать данную сумму не путем уголовного судопроизводства (это заняло бы слишком много времени), а «в соответствии с международным правом».

«С таким же успехом они могли попросить и 200 миллиардов крон, и даже 2 триллиона, — заметил Климов. — А могли и рубль затребовать! О чем это все свидетельствует? Очевидно, что Чехия находится не на подъеме, денег в казне мало — вот она и зарабатывает как может. В Европейском парламенте, по-моему, не очень верят во всю эту историю со складами и российскими спецслужбами, так что чехам пришлось срочно что-то снова придумывать. Все это представляется мне одной большой фантасмагорией».

Сенатор предупредил Прагу, что, если «вся эта бурная деятельность» чешских политиков будет затрагивать интересы Москвы, ей придется столкнуться с «адекватным ответом».

Климов назвал «фантасмагорией» требование Чехии к России выплатить миллиард крон
wikipedia.org  / David Sedlecký/CC BY-SA 4.0

«Что же касается недавней речи президента Милоша Земана, в которой тот призывал к тщательному расследованию дела и предостерег от огульных обвинений в адрес РФ, то здесь надо понимать следующее: глава государства в Чехии не обладает реальной властью, являясь чем-то вроде морального лидера, — заметил парламентарий. — Были его слова в итоге напрасны? Я не знаю, но то, что многие чехи прислушиваются к Земану, — это правда».

Собеседник ФАН подчеркнул, что «гадости» России делают именно оппоненты чешского президента, над которыми тот не властен.

«В этой стране действуют разные политические группировки, — добавил Климов. — И в свете последних событий я должен сказать, что немалая часть ее населения воспринимает все обвинения в адрес Москвы как бред. Однако у власти в Чехии сейчас находятся совершенно другие люди, которым выгодно ухудшение отношений с РФ. Вот и все».

россия климов чехия земан врбетица
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 388486 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 220508 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 192106 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 117380 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 88748 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Все новости / Политика / Климов назвал «фантасмагорией» требование Чехии к России выплатить миллиард крон
Рейтинг@Mail.ru