Климов назвал «фантасмагорией» требование Чехии к России выплатить миллиард крон

В качестве описания к осуществляемой Чехией политике в адрес РФ лучше всего подходит понятие «фантасмагория». Об этом в интервью ФАН заявил председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по международной деятельности, член Совета Федерации Андрей Климов.

Ранее чешские власти заявили, что намерены потребовать от Москвы около миллиарда крон (почти 47,5 миллиона долларов или 3,5 миллиарда рублей) в качестве компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году, в организации которых Прага обвинила Россию. В заявлении министра финансов Чехии Алены Шиллеровой отмечается, что страна собирается взыскивать данную сумму не путем уголовного судопроизводства (это заняло бы слишком много времени), а «в соответствии с международным правом».

«С таким же успехом они могли попросить и 200 миллиардов крон, и даже 2 триллиона, — заметил Климов. — А могли и рубль затребовать! О чем это все свидетельствует? Очевидно, что Чехия находится не на подъеме, денег в казне мало — вот она и зарабатывает как может. В Европейском парламенте, по-моему, не очень верят во всю эту историю со складами и российскими спецслужбами, так что чехам пришлось срочно что-то снова придумывать. Все это представляется мне одной большой фантасмагорией».

Сенатор предупредил Прагу, что, если «вся эта бурная деятельность» чешских политиков будет затрагивать интересы Москвы, ей придется столкнуться с «адекватным ответом».

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«Что же касается недавней речи президента Милоша Земана, в которой тот призывал к тщательному расследованию дела и предостерег от огульных обвинений в адрес РФ, то здесь надо понимать следующее: глава государства в Чехии не обладает реальной властью, являясь чем-то вроде морального лидера, — заметил парламентарий. — Были его слова в итоге напрасны? Я не знаю, но то, что многие чехи прислушиваются к Земану, — это правда».

Собеседник ФАН подчеркнул, что «гадости» России делают именно оппоненты чешского президента, над которыми тот не властен.