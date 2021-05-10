Российские ученые создадут специальный браслет для диабетиков

Москва, 10 мая. Российскими специалистами ведется разработка специального браслета, который сможет с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови, сообщили в НТИ «Сенсорика»

Браслет будет оснащен специальным сенсором, который сможет измерять концентрацию глюкозы с высокой точностью и не менее 12 раз в час, сообщают ученые. Результаты измерений будут транслироваться на смартфон, который сможет предоставлять статистические данные врачу через облачный телемедицинский сервис. Специалист, который получил информацию с браслета пациента, сможет проанализировать ее в специальном приложении.

Опытный образец устройства планируют изготовить и протестировать в 2021 году. Оно будет иметь форму браслета. На сегодняшний день пациенты, страдающие сахарным диабетом, чтобы измерить уровень глюкозы в крови, вынуждены пользоваться глюкометрами. Также им приходится применять подкожные системы постоянного мониторинга глюкозы.

Ранее специалисты назвали вредные для здоровья несладкие продукты. Это опасные для диабетиков продукты, которые могут содержать большое количество сахара.