Росгвардия обеспечила безопасность во время празднования Дня Победы

Москва, 10 мая. Более 18 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии России обеспечили охрану общественного порядка и безопасности в ходе празднования Дня Победы.

Росгвардейцы обследовали места массового пребывания граждан в разных городах перед началом военных парадов и церемоний возложения цветов на мемориалах Славы. Места праздничных массовых гуляний, в том числе парки и скверы, были взяты под усиленный контроль.

Сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении безопасности во время проведения фейерверков и салютов. Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка удалось избежать.

Президент РФ Владимир Путин назвал День Победы священным для страны праздником, сообщал ФАН. Общество всегда будет помнить, что «величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ», отметил глава России.