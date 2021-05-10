Видео красочного светового шоу в Нижнем Новгороде в честь Дня Победы появилось в Сети

Нижний Новгород, 10 мая. Красочное световое шоу устроили в День Победы на стенах Нижегородского кремля. Увидеть инсталляцию можно было до поздней ночи 10 мая.

В сообщении отмечается, что в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне на участке стены показали георгиевскую ленточку, Знамя Победы, а также памятные даты 1941-1945 на фоне горящих свечей. Инсталляцию можно было увидеть на участке от Тайницкой до Часовой башни.

Отмечается, что изображения менялись в порядке очереди. Насладиться фантастическим световым шоу можно было до часу ночи 10 мая, передает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что огромная георгиевская лента украсила самый высокий в Европе небоскреб «Лахта-центр» в Петербурге накануне Дня Победы, а над Ржевским мемориалом провели зрелищное шоу с участием тысячи беспилотников, передает сайт 360tv.ru.