Стало известно о состоянии найденного главы омского минздрава

Омск, 10 мая. Найденный живым министр Александр Мураховский чувствует себя удовлетворительно, заявили в региональном минздраве.

Чиновника обнаружили спустя трое суток в районе деревни Баслы Омской области. Мужчина вышел к людям сам, его отвезли в больницу в Большие Уки. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Мураховский уехал на охоту на квадроцикле 7 мая, и с тех пор о его местонахождении было ничего не известно, сообщал ФАН. Знакомые министра пытались отыскать его самостоятельно, однако позднее обратились за помощью в правоохранительные органы. В поисково-спасательной операции участвовали полицейские, сотрудники Росгвардии, волонтеры и местные жители.