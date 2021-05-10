Стало известно, почему глава омского минздрава остался без связи

Омск, 10 мая. Глава минздрава Омской области Александр Мураховский был обнаружен в практически заброшенной деревне Баслы. Он не мог ни с кем связаться, так как у него села рация.

Поселение, в котором находился Мураховский, почти заброшено. В деревне нет связи, а рация главы минздрава Омской области села. Аккумулятор мобильного телефона министра также разрядился, из-за чего он не имел никакой возможности с кем-либо связаться. В деревню поехали Росгвардия и МВД, чтобы проверить поселение, где Мураховского и нашли. Он обнаружил работающий мобильный телефон и направлялся в сторону трассы, чтобы позвонить.

В настоящий момент в деревне по официальной прописке проживает порядка 150 человек, однако на самом деле их втрое меньше. Причина в том, что жители покинули поселение, оставив прописку.

Ранее Мураховский один поехал на охоту на квадроцикле и пропал. Друзья главы минздрава Омской области обратились в полицию после того, как не сумели найти его самостоятельно.