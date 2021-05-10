Вегетарианцы оказались менее уязвимы перед большинством заболеваний

Лондон, 10 мая. Риск развития большинства опасных заболеваний у вегетарианцев оказался ниже, чем у мясоедов. К такому выводу пришли британские ученые.

Специалисты провели исследование, изучив биомаркеры 177 тыс. человек, из которых только 4111 придерживались вегетарианского рациона. Исследователи проанализировали полученные данные в поисках биомаркеров, связанных с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и рядом других болезней.

В результате выяснилось, что у вегетарианцев наблюдались более низкие показатели по 13 биомаркерам. Так, они оказались менее уязвимы перед сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и другими болезнями. Ученые объяснили это тем, что рацион вегетарианцев преимущественно состоит из овощей, фруктов и орехов, которые содержат больше полезных веществ.

Австралийские ученые тем временем предложили гипертоникам для профилактики пить гранатовый сок. Этот напиток благотворно сказывается на организме при повышенном давлении.