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Вегетарианцы оказались менее уязвимы перед большинством заболеваний

Общество
Вегетарианцы оказались менее уязвимы перед большинством заболеваний
pixabay.com

Лондон, 10 мая. Риск развития большинства опасных заболеваний у вегетарианцев оказался ниже, чем у мясоедов. К такому выводу пришли британские ученые.

Специалисты провели исследование, изучив биомаркеры 177 тыс. человек, из которых только 4111 придерживались вегетарианского рациона. Исследователи проанализировали полученные данные в поисках биомаркеров, связанных с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и рядом других болезней.

В результате выяснилось, что у вегетарианцев наблюдались более низкие показатели по 13 биомаркерам. Так, они оказались менее уязвимы перед сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и другими болезнями. Ученые объяснили это тем, что рацион вегетарианцев преимущественно состоит из овощей, фруктов и орехов, которые содержат больше полезных веществ.

Австралийские ученые тем временем предложили гипертоникам для профилактики пить гранатовый сок. Этот напиток благотворно сказывается на организме при повышенном давлении.

здоровье исследование вегетарианство
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