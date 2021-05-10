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«JourФак Манукяна»: Парад Победы и недовольный Назаров

  /   Обновлено: 10 мая 2021 19:25
Видео
«JourФак Манукяна»: Парад Победы и недовольный Назаров

Парад Победы и демарш актера Дмитрия Назарова по его поводу стали главным событием минувшей недели, которое активно обсуждалось в обществе. Об этом в новом выпуске авторской программы Вадима Манукяна.

Мы с вами снова стали свидетелями Парада Победы 9 Мая. Лишь в 2020 году пандемия внесла коррективы в проведение мероприятия в положенный срок. Символично, что в год 75-летия Победы он проводился 24 июня, в день исторического Парада в 1945 году.

Не обошлось без традиционных стенаний о том, что дескать пора бы это мероприятие перестать проводить, а деньги, которые тратятся на него, раздать ветеранам. Либеральная публика любит разгонять этот дискурс. Для них слава русского оружия не предмет для гордости нашей страной. Для них память о Великой Победе не свята.

Вот таким «либеральным выдвиженцем» в этом году стал актер Дмитрий Назаров. Я его помню по сериалу «Кухня» и никогда не идентифицировал с либеральной тусовкой. У меня по ее поводу всплывают совсем иные образы. Назаров решил попробовать себя в жанре острого стиха а-ля «на злобу дня». Он назвал праздник 9 Мая и мероприятия, которые проводятся в его честь, парадом бессилия, запретов и оград. В его понимании техника на мероприятии — это воинственные железяки, а ребята на службе — воинственные ребята. И все это для него бессмысленный парад.

Стоит отметить, что критика в адрес Назарова оказалась очень мощная. Телеведущий Владимир Соловьев выступил с отличным предложением к «шеф-повару», что можно просто отказаться от званий и оклада и уйти на вольные хлеба, да еще прихватить за собой всех созвучно мыслящих.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов немного потроллил артиста и призвал отнестись с пониманием к этим словам артиста, так как общество нынче из-за пандемии находится в состоянии стресса, а это очень влияет на психику людей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн метко подметил, что взошла новая культурная звезда на оппозиционном небосклоне.

У меня по этой истории сложилась ассоциация, что застоялось место «Гражданина поэта» Михаила Ефремова, и Назаров запросто может стать ему заменой.

Сам Парад Победы удалось провести в ранее означенные сроки и превратности погоды помешать этому не смогли. Главным был вопрос: состоится ли воздушный парад? И он в итоге состоялся даже под дождем. Приятно было видеть в здравии десятки ветеранов, которые сидели на главной трибуне на Красной площади. Они этому Параду были рады, это читалось в их глазах, а значит мы снова все сделали правильно.

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