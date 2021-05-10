Вашингтон, 10 мая. Полиция Лестера, Массачусетс, застрелила мужчину, попытавшегося протаранить полицейский участок на своем автомобиле. Об этом сообщил окружной прокурор округа Вустер.

Начальник полицейского управления Лестера Кеннет Антанавика сообщил в ходе пресс-конференции, что утром 9 мая подозреваемый несколько раз протаранил двери участка, намереваясь въехать вовнутрь на своем внедорожнике. После того, как офицеры, находившиеся в здании управления, приказали водителю выйти из машины, он направил на них предмет, похожий на винтовку и правоохранители открыли огонь на поражение.

В настоящий момент следствие устанавливает было ли оружие, принадлежавшее убитому, боевым и открывал ли он огонь по сотрудникам полиции. Также выясняются мотивы действий погибшего.

Окружной прокурор Джозеф Эрли сообщил, что убитый мужчина, имя которого не называется, в ближайшие дни должен был предстать перед судом из-за нарушения правил дорожного движения, однако не уточнил связано ли это с нападением на полицейских участок.