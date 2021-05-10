Киев, 10 мая. ООО «Эпицентр К» выкупило «Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов» за 227,09 миллиона гривен. Предприятие стало первым из семи, которые планируется приватизировать.

Комбинат, расположенный в Хмельницкой области, был продан на аукционе, в котором принял участие единственный претендент. Об этом сообщило общественное движение «Украинский выбор — Право народа».

Предприятие начало свою работу еще в 1925 году, в последнее время оно обеспечивало рабочими местами 128 жителей города Дунаевцы. Новому владельцу завода пришлось взять на себя обязательства по уплате накопленного долга в размере 11 миллионов гривен (396,8 тысячи долларов).

Неумелые регуляторные действия Украины ранее вызвали рекордный рост цен на продукты. Больше всего подорожали яйца, сахар и подсолнечное масло.

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказывал, что «Львовская исправительная колония (№ 48)» выставлена на аукцион со стартовой ценой 132,6 млн гривен (около 353 млн рублей). О начале «большой приватизации тюрем» власти объявили еще в феврале, отмечает «ФедералПресс».