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Неготовность США к крупному конфликту вызвала тревогу у американцев

Армия
Неготовность США к крупному конфликту вызвала тревогу у американцев
flickr.com  /  Program Executive Office Soldier

, 10 мая. США не готовы к крупному вооруженному конфликту из-за плачевного состояния войск, уверены западные эксперты.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена уделяет слишком большое внимание внутренним вопросам и игнорирует «внешние угрозы», считает военный аналитик американского журнала The National Interest. В центре внимания Белого дома дошкольное воспитание, медицина, образование. В то же время расходы на оборону в 2022 году планируется увеличить только на 1,72%, что является недопустимым, пишут авторы.

Состояние ВС США вызывает тревогу, заметили эксперты. Большая часть военной техники является устаревшей, ее невозможно заменить на современные образцы. Сокращается и количество военнослужащих. В качестве позитивного примера были приведены Россия и Китай, в которых перевооружению и внедрению новых технологий уделяется серьезное внимание. Страны НАТО не смогут оказать поддержку в случае вооруженного конфликта, а сами США не могут воевать самостоятельно, подвели итоги журналисты.

В NI ранее уже указывали на нехватку квалифицированных кадров и техники в рядах ВС США. Также жители Британии предостерегли Байдена от начала войны с Россией, передает сайт 360tv.ru.

сша байден война
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