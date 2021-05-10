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Растроганные фанаты поблагодарили мать Юлии Началовой за архивное видео

  /   Обновлено: 10 мая 2021 12:03
Шоу-бизнес
Растроганные фанаты поблагодарили мать Юлии Началовой за архивное видео
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 10 мая. Мать покойной певицы Юлии Началовой Таисия опубликовала архивное видео с выступления известной исполнительницы. Поклонники с восторгом восприняли этот подарок.

Мать артистки в День Победы вспомнила, как ее дочь исполняла на большой сцене песню, приуроченную к празднику. Началова выступала в черном вечернем платье, c прической и крупными украшениями. Артистка исполняла перед ветеранами проникновенную песню вместе с военным хором.

«С Днем Великой Победы», — подписала публикацию мама певицы.

Фолловеры аккаунта выразили огромную благодарность матери Началовой за то, что она дала им возможность еще раз увидеть знаменитую дочь, пусть и на видео. Многие отметили, что их до слез растрогало пение кумира.

«Юлечка — великая певица. До сих пор не верится. Обожаю эту песню в исполнении Юли, спасибо вам огромное. С Днем Великой Победы вашу семью»;

«Сильное исполнение, сердце прямо колотится... С Днем Победы!!! Юленьке царствие небесное, а вам спасибо человеческое за архив»;

«Спасибо вам за такую дочь, за такую песню, за такие эмоции!! И отдельно спасибо за новый пост. Для поклонников таланта Юлии это очень важно», — отметили подписчики.

С момента смерти артистки прошло уже больше двух лет. Но, несмотря на это, многие ее друзья и знакомые не могут смириться с утратой. Недавно дочь певицы Ларисы Долиной опубликовала редкий кадр, на котором Началова запечатлена за столом в окружении друзей.

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