Россиянам объяснили, как сохранить и улучшить память

Москва, 10 мая. Постепенная потеря памяти происходит у человека с возрастом, однако некоторые сталкиваются с этим еще до наступления старости.

Существует несколько способов предотвратить потерю памяти. Например, ученым удалось доказать, что кофеин положительно влияет на работу мозга. Его польза наиболее выражена для людей старше 65 лет.

Также на улучшение памяти влияют физические и умственные нагрузки, интеллектуальные игры и общение с друзьями. Специалисты из Мичиганского университета установили, что даже такое десятиминутное общение улучшает когнитивные функции.

К ключевым факторам по сохранению и улучшению памяти также относятся качественный сон, правильное питание и медитация. Кроме того, специалисты советуют отказаться от вредных привычек и просмотра телевизора.

Улучшить здоровье и продлить жизнь могут регулярные прогулки на свежем воздухе. Связь между количеством пройденных шагов и продолжительностью жизни выявили американские исследователи.

Британский геронтолог Эндрю Стил, в свою очередь, назвал семь привычек, которые замедляют процесс старения. В частности, к ним относятся регулярная физическая активность и здоровый сон, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».