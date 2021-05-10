Содержание электромобиля оказалось дешевле бензиновых и газовых машин

Москва, 10 мая. Траты на содержание электрокара ниже, чем на авто с обычным топливом, сообщил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Александр Амирагян.

При расчетах использовались годовой пробег автомобиля в 30 тысяч километров, стоимость бензина АИ-92 в 45 рублей за литр с расходом топлива в десять литров на 100 километров, цена на метан в 20 рублей за километр при расходе десять кубометров за 100 километров, а также стоимость электроэнергии для населения в 5 рублей за кВт⋅ч (дневной тариф) и 2 рубля за кВт⋅ч (ночной тариф) с расходом энергии в 30 кВт⋅ч на 100 километров, пишет РИА Новости.

Топливные затраты водителя электромобиля составили от 18 тысяч до 45 тысяч рублей в год (зарядка в Москве). Расходы водителя на бензиновой машине составляют 135 тысяч рублей в год, а газовой — 60 тысяч рублей в год. Экономия эксплуатации электрокара может вырасти благодаря бесплатной зарядке либо льготам по транспортному налогу, уточнил Амирагян.

Осенью текущего года китайский конкурент производителя электромобилей Tesla — компания Nio — планирует начать поставки машин в Европу.

Лидер Всероссийского движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков ранее рассказал «ФедералПресс», что одной из главных причин низкого спроса на электрокары в РФ является ограниченное количество зарядных станций.