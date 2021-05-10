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Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием

  /   Обновлено: 10 мая 2021 12:26
Политика
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Варшава, 10 мая. Прошедший 9 Мая в Москве военный парад стал поводом для оживленных споров в экспертном сообществе Польши. Западные аналитики полагают, что «Россия вновь показывает когти».

Так, обозреватель издания Wirtualna Polska Адриан Бок отметил, что парад Победы в России всегда прекрасно демонстрировал политическую и военную мощь страны. В этом году из-за пандемии он был более скромным, однако многие поляки испугались сказанных российским лидером Владимиром Путиным слов.

«Парад был более скромным, хотя были и резкие слова президента Владимира Путина. На кого они были нацелены?» — задается вопросом эксперт.

По поводу празднования Дня Победы в Москве высказался редактор журнала «Крылатая Польша» Войцех Лючак. Он напомнил, что День Победы является самым главным праздником для россиян. По его словам, выступление Путина на военном параде можно назвать международным посланием.

«Демонстрацию военной техники не нужно расценивать как нацеленность на международное сообщество. Военная мощь России имеет решающее значение», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин произнес яркую речь на параде в день 76-летия Победы. Немцы в Сети восхитились словами российского лидера.

россия парад день победы
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