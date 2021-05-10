Биатлонистка Ирина Старых завершила карьеру из-за состояния здоровья

Москва, 10 мая. Российская биатлонистка, четырехкратная чемпионка Европы Ирина Старых завершила карьеру, сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Старых представляла Тюменскую область на соревнованиях. В сентябре 2020 года ей была проведена операция на спине, из-за чего спортсменка не смогла принять участие в первенствах зимнего сезона.

Состояние здоровья биатлонистки после операции не позволяет ей вернуться к тренировкам в полной мере. Поэтому 33-летняя Старых решила завершить карьеру, заявил Кугаевский в беседе с корреспондентом ТАСС.

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сложит свои полномочия 31 мая. Он покинет должность из-за проблем со здоровьем.