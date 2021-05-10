Главу омского минздрава Мураховского нашли живым

Омск, 10 мая. Поисковая операция, связанная с пропажей руководителя минздрава Омской области Александра Мураховского, завершилась успешно. Его обнаружили живым спустя трое суток.

По некоторым данным, Мураховский все это время находился в районе деревне Баслы, сообщил собственный источник ФАН. Он вышел к полиции и волонтерам самостоятельно. В настоящее время министра везут в больницу в Большие Уки. Пока о его состоянии нет информации.

Мураховский один уехал на охоту на квадроцикле и не вернулся. Друзья чиновника принялись искать пропавшего, но после неудачных попыток обратились к правоохранителям. В поисках участвовали полиция, Росгвардия и добровольцы. Также была подключена спецтехника, вертолеты и беспилотники, сообщал ФАН.