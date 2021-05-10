Боррель оценил участие спецпосланника президента США по климату во встрече глав МИД ЕС

Брюссель, 10 мая. Решение об участии во встрече глав МИД стран-членов Евросоюза спецпосланника лидера США по климату Джона Керри говорит о важности вопросов борьбы с климатическими изменениями.

По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, участие Керри также свидетельствует о серьезном изменении отношений Евросоюза с Соединенными Штатами. Об этом он рассказал перед началом Совета МИД ЕС.

«К нам присоединится Джон Керри, мы обсудим изменение климата, как объединить усилия ЕС и США в реализации амбициозной повестки по климату. Это свидетельствует о том, что наши отношения с США сильно изменились. Мы снова строим прочное партнерство», — подчеркнул Боррель.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что Великобритания и Евросоюз достигли соглашения о создании постоянного представительства ЕС в Лондоне.

Помимо этого, Боррель обсудил с начальником Госдепа США Энтони Блинкеном отношения с Российской Федерацией.