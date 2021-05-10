Без вести пропавший глава омского минздрава поехал на охоту в компании женщины

Омск, 10 мая. В компании без вести пропавшего главы омского минздрава Александра Мураховского оказалась некая женщина, Наталья Б., передает источник Федерального агентства новостей.

Выяснилось, что она является заместителем главного врача омского БСМП-1. Женщина знала столько же, сколько и другие участники охоты, на которой пропал чиновник. Всего в компании было шесть человек.

Бесследно исчезнувший Мураховский мог наткнуться на раненого зверя, сообщал ФАН. Поисками занимаются сотрудники полиции, Росгвардии, волонтеры и другие. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.