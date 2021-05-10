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Цена на нефть может вернуться к 100 долларам за баррель

Экономика
Цена на нефть может вернуться к 100 долларам за баррель
pixabay.com

Москва, 10 мая. Недостаток инвестиций в нефтяную отрасль может привести к повышению стоимости черного золота до 100 долларов за баррель.

Вариант, при котором сырьевые рынки зафиксируют значительный рост нефтяных котировок уже через 2–3 года, приводит «Российская газета». По мнению экспертов, причиной станет недостаток вложений в отрасль: объем инвестиций идет на спад с 2015 года.

Из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса, многие крупные нефтедобывающие компании уменьшили затраты на геологоразведку и работу над новыми месторождениями. Поскольку их разработка идет длительное время, предприятия рискуют не успеть подстроиться под рынок, когда спрос полностью восстановится. Это создаст дефицит нефти, который и погонит цены вверх.

Производство нефти и нефтепродуктов в России пока не достигло показателей, которые демонстрировались до начала пандемии, сообщалось ранее.

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