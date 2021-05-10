МВД не зафиксировало серьезных нарушений на праздновании Дня Победы в РФ

Москва, 10 мая. Запланированные в России мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли без серьезных нарушений, сообщили в МВД.

Полицейские, наблюдавшие за порядком на праздничных мероприятиях, не зафиксировали ни одного серьезного правонарушения. Речь идет обо всех регионах РФ, заявили в ведомстве. В Москве, где состоялось главное праздничное мероприятие, тоже все было спокойно. Полицейские задержали всего лишь несколько человек за мелкие проступки и после составления административных протоколов сразу же их отпустили.

Всего к празднованию 76-летия Победы присоединились около пяти тысяч городов. В самих праздничных мероприятиях приняли участие более восьми миллионов человек.