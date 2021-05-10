Жертвами ДТП в Нижегородской области стали четыре человека

Нижний Новгород, 10 мая. Авария, в результате которой погибли четыре человека, произошла на трассе Ясное — Левашовка.

Из-за того, что данный участок автодороги не эксплуатируется, автомобиль обнаружили не сразу. По предварительной версии правоохранителей, иномарка Range Rover опрокинулась и съехала в кювет. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Пенсионерка погибла в перевернувшейся иномарке под Вологдой, сообщал ФАН. Смертельная авария произошла на 4-м километре трассы Лентьево — Судское.