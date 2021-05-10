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Авария на воде: в Саратовской области столкнулись яхта и баржа

Происшествия
Авария на воде: в Саратовской области столкнулись яхта и баржа
Невские Новости  /  Ростислав Сарсенбаев

Вольск, 10 мая. На Волге произошло столкновение двух речных судов. Вставшую на стоянку яхту протаранила баржа, перевозящая груз. Оба судна получили достаточно серьезные повреждения, пострадавших людей нет. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливает речная полиция.  

«Ночью столкнулись, удар был достаточно громкий. Столкновение произошло не возле причала, наверное, кто-то серьезно нарушил технику безопасности. Возможно, яхта сломалась, поэтому и на стоянку встала. Слышал такую информацию», — рассказал корреспонденту ФАН один из свидетелей происшествия Александр П. 

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев выступил с традиционным докладом. Чиновник рассказал, как город пережил 2020 год.  

яхта саратовская область баржа
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