Тату с российской вакциной «Спутник V» сделал турист из Германии

Необычным образом житель Германии отметил получение второй дозы российской вакцины от коронавируса.

«Спутник V» — первая вакцина от новой коронавирусной инфекции, которая была зарегистрирована в России. Свою эффективность препарат доказал почти сразу, а прививочные пункты открылись по всей стране: в поликлиниках, торговых центрах, у станций метро и, конечно, в аэропортах.

Своеобразный «прививочный туризм» в Россию стали совершать жители европейских стран, поскольку там вакцинация набирает очень медленные обороты.

Одним из таких туристов стал немец Стивен Эшнер и его отец, на днях они получил второй компонент «Спутника V» и решили необычным образом отметить важное для себя событие. Стивен сделал татуировку на предплечье.

«Я — пациент из группы риска, а три недели назад в Германии совершенно не хватало прививок, сегодня это уже не так, но мы начали здесь и здесь хотим и закончить. Уже достаточно безумно, что мы полетели в Россию, чтобы привиться «Спутником V», поэтому мы решили сделать татуировку с коронавирусом вместе с вакциной «Спутник V» на наших руках», — говорит Стивен Эшнер, прививочный турист.

Тату получилась эффектной: молекулу коронавируса, обрамленную в ветвях оливы, венчает шприц с российской вакциной и красноармейская звезда. А сверху указан город, где сделана прививка, Москва.

Несмотря на то, что границы России практически закрыты для иностранцев, жители других государств могут свободно приехать в нашу страну для вакцинации.

«Друзья из Германии приехали в Москву, чтобы вакцинироваться нашей вакциной. И по этому случаю сделать татуировку», — сказал тату-мастер Дмитрий.

Накануне депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм приехал в российскую столицу, чтобы привиться разработкой центра имени Гамалеи — «Спутником V».