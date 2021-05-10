Салют Победы: как завершили празднование 9 Мая

В честь празднования Дня Победы небо над городами украсили разноцветные огни. Масштабные салюты стали торжественным завершением парадов и памятных мероприятий.

Один из самых красочных салютов прошел в столице России. Вечером над Москвой раскинулся национальный триколор. Жители смогли понаблюдать за ярким шоу в 17 районах белокаменной. Организаторы заявили, что в представление были задействованы 12 тысяч единиц пиротехники.

Соседние страны также приняли участие в празднике. Салют состоялся на территории Одессы. Очевидцы зафиксировали разноцветные залпы на камеры мобильных телефонов.

Жители Бурятии также смогли увидеть красочное шоу. На острове Комсомольский в Улан-Удэ прогремели 30 залпов с 300 фейерверочными зарядами.

В Новосибирске салют состоялся над Михайловской набережной. Зрителями представления стали сотни граждан. А для тех, кто не смог понаблюдать за ним вживую, организовали онлайн-трансляцию.

Северная столица также отметила 76-ю годовщину Дня Победы масштабным шоу. Небо над Невой окрасили полторы тысячи фейерверочных изделий. Военнослужащие провели залпы у Петропавловской крепости.

Также красочные представления прошли на территории Кронштадта, Екатеринбурга, Севастополя, Владивостока, а также Сербии.