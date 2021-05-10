Пропавший в лесу глава омского минздрава мог наткнуться на раненого зверя

Омск, 10 мая. Поисково-спасательные службы опасаются, что глава омского минздрава Александр Мураховский, без вести пропавший в лесу, мог столкнуться с раненым зверем, передает источник ФАН.

По предварительным данным, чиновник отправился на охоту на квадроцикле и бесследно исчез. Знакомые пытались разыскать Мураховского самостоятельно, но затем обратились в правоохранительные органы. Поисками занимаются сотрудники Росгвардии, волонтеры и другие.

Беспилотник МЧС также задействуют для поисковой операции, сообщало Федеральное агентство новостей. Сотрудники министерства продолжили прочесывать территорию, где, предположительно, мог находиться пропавший глава омского минздрава.