Ваенга отказалась от денег за концерт в Екатеринбурге

Екатеринбург, 10 мая. Известная исполнительница Елена Ваенга дала бесплатный концерт в Екатеринбурге в честь Дня Победы. Артистка отказалась от гонорара, при этом ее музыканты получили все деньги.

Звезда дважды выступила в Екатеринбурге: 8 мая для поклонников в концертном зале «Космос», а на следующий день — на открытой площадке в историческом сквере города. Второе выступление было приурочено ко Дню Победы.

Ваенга призналась, что любит этот город и в нем живет большое количество ее друзей. Один из них пригласил артистку выступить с праздничным концертом, и она решила сделать это бесплатно.

«Это моя позиция, музыканты получат гонорар. Я состоятельный человек и могу себе позволить отказаться от гонорара», — рассказала исполнительница в интервью корреспонденту «Комсомольской правды».

Популярная артистка уточнила, что не подвержена звездной болезни. Она совершенно простой человек, хоть и «отвратительный» во многом. В интервью Ваенга подчеркнула, что делает все возможное, чтобы ее не воспринимали как кумира.

В недавней публикации в одной из социальных сетей Ваенга показала фотографию своего паспорта. Артистка никогда не скрывала, что ее сценическое имя расходится с реальным. Кроме того, с помощью снимка исполнительница рассекретила свой возраст.