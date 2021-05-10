Бойцы ВСУ перебросили бронетехнику в жилые районы Донбасса

Луганск, 10 мая. Вооруженные силы Украины разместили бронетехнику в населенных пунктах Новозвановка и Золотое, сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что две боевые машины пехоты БМП-2 и одна БМП-1 зафиксированы в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ. Переброска военной техники в жилые районы является нарушением Минских соглашений, отметили в ЛНР.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины трижды обстреляли из гранатометов населенные пункты в Луганской Народной Республике.

При этом недавно глава ЛНР предрек усугубление конфликта в Донбассе, если США подключатся к переговорам, передает сайт 360tv.ru.