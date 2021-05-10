В Севастополь 13 мая прибудет спецэшелон Минобороны РФ с военными трофеями из Сирии

Москва, 10 мая. Спецпоезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» прибудет в Севастополь 13 мая в период празднования 238-й годовщины со дня образования Черноморского флота.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что в этот день на городском вокзале будет организована работа полевых кухонь, развернуты пункты приема на военную службу по контракту, а также осуществлен показ современных образцов вооружения и техники.

«Завершатся мероприятия Дня Черноморского флота подъемом флага и вводом в состав флота нового морского танкера «Вице-адмирал Паромов», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что в ходе стартовавшей 25 апреля акции у гостей мероприятия будет возможность ознакомиться с военными трофеями из Сирии. Подчеркивается, что мультимедийный раздел с маршрутом и расписанием движения спецэшелона можно найти на официальном сайте Минобороны РФ.

Напомним, что патриотическая акция «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» будет проходить до 27 июня.