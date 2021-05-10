Безработная ударила ножом сожителя в Кировске

Санкт-Петербург, 10 мая. Правоохранители задержали жительницу Кировска, подозреваемую в убийстве возлюбленного. Женщина вонзила в шею мужчины нож, после чего тот скончался на месте ЧП.

Смертельный инцидент произошел в одной из квартир на улице Новой. Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили там труп мужчины, 1993 года рождения. На теле погибшего имелась ножевая рана в области шеи, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

После осмотра места преступления стражи порядка установили личность убийцы мужчины. По предварительным данным, с жертвой расправилась его сожительница. Сейчас женщина находится в отделении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кунгуре местную жительницу арестовали по подозрению в убийстве родственников, сообщало издание URA.RU. Девушка зарезала мужчину, 1952 года рождения, и его супругу, 1951 года рождения.