Корабль ВМС США зашел в морской порт Одессы после учений в Черном море

Одесса, 10 мая. Американский корабль Hamilton зашел в морской порт Одессы после маневров, проведенных с ВМС Украины в Черном море.

Согласно информации украинских СМИ, корабль береговой охраны США в 08:30 пришвартовался на 15-м причале в Одессе.

Государственная погранслужба Украины ранее уведомляла о морских маневрах ВМС Соединенных Штатов и ВМС Украины 8 мая в Черном море. В рамках мероприятий военные отрабатывали «слаженность действий в международной тактической группе». В официальном релизе отмечалось, что партнеры из Вашингтона прибыли на территорию Украины с дружеским визитом, который предполагает проведение совместных учений и тренингов для обмена опытом в штурмовых операциях.

Кроме того, представители «охранников морских границ» и обеспечения безопасности судоходства государств провели деловую встречу, сообщает сайт 360tv.ru.