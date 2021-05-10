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Экс-посол РФ в США пожаловался, что в Twitter его оскорбили русским ругательством

Политика
Экс-посол РФ в США пожаловался, что в Twitter его оскорбили русским ругательством
wikipedia.org  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 10 мая. Бывший посол России в США Майк Макфол сообщил, что в Twitter его обругали русским словом «тварь».

Как написал дипломат в соцсети, такого ругательства он не знал.

«Сегодня в Twitter меня назвали тварью. Не знал этого слова. Всегда учусь здесь, на этой платформе!» — написал Макфол.

В комментариях американцы стали писать, что «полиция Twitter» должна была уже давно заблокировать аккаунт того, кто оскорбил посла, так как в прошлом банили аккаунты «за гораздо меньшее».

«Возможно, это не было оскорблением, они хотели назвать тебя тварь божья, такой христианский взгляд», — иронизирует один из русских комментаторов.

«Ах, это слово используется в известной фразе Федора Достоевского из «Преступления и наказания»: «Тварь я дрожащая или право имею?» — процитировал классика другой подписчик.

В целом пост Макфола повеселил подписчиков дипломата, передает «ПолитРоссия».

Ранее президент США Джо Байден в ходе речи, посвященной проблеме приверженцев идеи о превосходстве белой расы и американцев, случайно изменил слово флаг на нецензурное ругательство. На минувшей неделе Байден не исключил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в июне, передает НСН.

россия сша макфол
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