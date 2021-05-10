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Эксперт рассказала о психоэмоциональных последствиях COVID-19

Общество
Эксперт рассказала о психоэмоциональных последствиях COVID-19
pixabay.com  / 

Группа британских и американских исследователей выяснила, что треть переболевших COVID-19 получили психические или нервные расстройства спустя шесть месяцев после заражения. Среди них наиболее распространенными оказались тревога и расстройство настроения.

Как новая коронавирусная инфекция влияет на психоэмоциональное состояние людей, в том числе ее перенесших, корреспондент ФАН обсудил с психологом и гештальт-терапевтом Людмилой Суздальцевой.

«Сейчас есть статистика касательно того, что количество психических заболеваний у переболевших ковидом, увеличилось. Но оно в принципе увеличивается, потому что в мире тревожное состояние и очень сильна неопределенность. Да, мы в последнее время привыкли жить в некой стабильности, а тут случилась очень резкая неопределенность, причем связанная не с качеством жизни, а с наличием самой жизни. Конечно, это очень сильно влияет на психику», — говорит специалист.

Эксперт рассказала о психоэмоциональных последствиях COVID-19
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Информационный фон, в котором мы живем уже больше года, усиливает наши страхи не только за свое здоровье и состояние близких людей, но и давит на боязнь потерять работу и финансовое благополучие семьи. Масла в огонь подливает и тот факт, что частота наших социальных контактов снизилась в разы, из-за чего мы утратили и простую человеческую поддержку в вопросах глобальной и локальной неопределенности.  

«Исходя из своей практики и общения с коллегами, могу сказать, что в какой-то момент было очень много обращений, связанных с тревожно-депрессивными расстройствами, когда людям было непонятно, что происходит и чего ждать. Потом, когда пандемия стала сильно отражаться на бизнесе людей, и соответственно, на деньгах, пошла следующая волна обращений: у человека развалилось дело жизни, или он не мог содержать семью», — рассказывает Людмила Суздальцева.

Эксперт рассказала о психоэмоциональных последствиях COVID-19
freepik.com  / Designed by Freepik

По словам эксперта, чертой национальной психоэмоциональной картины стало и то, что очень многие люди поддерживали себя алкоголем в период локдауна. Такая практика не могла не сказаться на характере обращений к специалистам: те же люди после начинали искать пути борьбы с зависимостью — своей или партнера.

Ну и конечно, тяжелым бременем легли на людей попытки справляться с прямыми последствиями мировой пандемии: ухудшением физического здоровья и смертью близких.  

«Последствия здесь, конечно, очень большие. Я думаю, мы их будем расхлебывать еще долго», — заключает гештальт-терапевт.

здоровье психика covid-19
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