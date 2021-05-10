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Украинский политолог рассказал о тупике в диалоге между Киевом и Вашингтоном

  /   Обновлено: 10 мая 2021 11:21
Политика
Украинский политолог рассказал о тупике в диалоге между Киевом и Вашингтоном
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Киев, 10 мая. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко указал на тупик в развитии отношений Украины и США.

Политолог прокомментировал визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. По словам эксперта, переговоры прошли в сопровождении старых заявлений, повторяющихся каждый год. Во взаимоотношениях сторон не появляется новых смыслов, которые отвечали бы интересам двух государств. Диалог зашел в тупик, отметил Романенко

«Нужно признать, это касается не только украинской, но и американской стороны: Вашингтон также не выдвигает никаких серьезных инициатив и не предпринимает попыток перезагрузить отношения с Киевом», — пояснил украинский политолог.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский назвал основные темы разговора с Блинкеном, передает «Национальная служба новостей». Это крымский вопрос и газопровод «Северный поток — 2», пояснил глава государства. В ответ госсекретарь указал на «тщательную» слежку за действиями России.

украина сша романенко
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