Украинский политолог рассказал о тупике в диалоге между Киевом и Вашингтоном

Киев, 10 мая. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко указал на тупик в развитии отношений Украины и США.

Политолог прокомментировал визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. По словам эксперта, переговоры прошли в сопровождении старых заявлений, повторяющихся каждый год. Во взаимоотношениях сторон не появляется новых смыслов, которые отвечали бы интересам двух государств. Диалог зашел в тупик, отметил Романенко

«Нужно признать, это касается не только украинской, но и американской стороны: Вашингтон также не выдвигает никаких серьезных инициатив и не предпринимает попыток перезагрузить отношения с Киевом», — пояснил украинский политолог.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский назвал основные темы разговора с Блинкеном, передает «Национальная служба новостей». Это крымский вопрос и газопровод «Северный поток — 2», пояснил глава государства. В ответ госсекретарь указал на «тщательную» слежку за действиями России.