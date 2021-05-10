Мертвого мужчину нашли в дачном поселке под Петербургом

Санкт-Петербург, 10 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели 45-летнего мужчины, чей труп обнаружил пенсионер в СНТ «Электроаппарат».

Прибывшие на место стражи порядка зафиксировали у погибшего ссадины на голове и туловище, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Местный житель оказался безработным. Тело направили в морг для установления причины смерти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Труп молодой женщины нашли в реке у набережной Обводного канала в Петербурге, сообщал ФАН. По предварительным данным, девушка пролежала в воде несколько дней.