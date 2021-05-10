Российский гонщик Мазепин объяснил, почему встал на колено перед Гран-при Испании

Москва, 10 мая. Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин объяснил преклонение колена перед стартом Гран-при Испании, который прошел на трассе в Барселоне.

Россиянин Никита Мазепин накануне встал на одно колено перед началом гонки четвертого в сезоне этапа «Формулы-1». В последнее время этот жест используют пилоты, поддерживающие движение Black Lives Matter. Мазепин в своем Instagram-аккаунте рассказал, что преклонил колено из других соображений.

«Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет со Дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения ветеранам и людям, причастным к Победе. Спасибо!» — написал российский гонщик.

Стоит отметить, перед стартом Гран-при Испании Мазепин также показал шлем, подготовленный к 9 Мая. Девятый номер на нем был сформирован с помощью развивающейся георгиевской ленты. По итогам гонки Мазепин занял 19-е место, пишет RT.

Ранее Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании. За несколько кругов до финиша семикратный чемпион мира обогнал Марка Ферстаппена.