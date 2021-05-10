Сомнолог Царева назвала неочевидные причины недосыпа

Москва, 10 мая. Если взрослый человек регулярно проводит в постели более восьми часов в сутки, это может служить тревожным сигналом, отметила сомнолог Елена Царева.

Желание человека постоянно спать можно объяснить гиперсомнией или депрессией. В первом случае речь идет о нарушениях сна. Это необходимо лечить, отмечает специалист. А во втором случае человек теряет интерес к внешней жизни, передает радио Sputnik.

Елена Царева рассказала, что в обоих случаях необходимо обращаться к специалистам. Она отметила, что депрессия и гиперсомния — очень серьезные состояния. Эти заболевания многие часто недооценивают, прокомментировала сомнолог.

Иногда у человека меняется режим сна. Это может происходить в период длинных выходных или отпуска. Чтобы восполнить недостаток сна, некоторые люди стараются просыпаться гораздо позже. Однако для возвращения к рабочему режиму специалисты советуют не отключать будильники.

Ранее ученые заявили, что стало известно, как меняется мозг спящего по четыре часа в сутки человека. Они установили, что головной мозг человека, который регулярно недосыпает, стареет на восемь лет быстрее.