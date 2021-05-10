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Поклонники Бородиной заподозрили ее в разводе с Омаровым

Шоу-бизнес
Поклонники Бородиной заподозрили ее в разводе с Омаровым
Pr Scr instagram.com  /  @borodylia

Москва, 10 мая. Отдыхающая в Дубае телеведущая Ксения Бородина перестала показывать видео с мужем Курбаном Омаровым. Поклонники заподозрили семью в сокрытии конфликта или даже развода.

Звезда «Дома-2» активно рассказывает своим подписчикам обо всем, что с ней происходит на отдыхе. Недавно в Instagram Stories она выложила видео, на кадрах которого ее мама поинтересовалась здоровьем внучки. Женщина обратила внимание, что Бородина, по ее мнению, должна была приобрести лекарство для одной из дочерей.

Наблюдательные фолловеры начали бить тревогу, опасаясь за здоровье маленькой девочки. Точно неизвестно, какая именно из дочерей звезды приболела.

Однако некоторых фанатов больше заинтересовал тот факт, что Бородина занимается лечением ребенка в одиночку, без поддержки мужа. Поклонники предположили, что у супругов не все гладко в личной жизни. В комментариях под одной из последних публикаций в Instagram телеведущую засыпали вопросами о муже и возможном разводе.

«Где муж?»;

«Почему вы с Курбаном летите отдельно? И дети без его внимания остались... Странно все это»;

«Ксения, вы опять разводитесь? Он, конечно, нам никогда не нравился, но подумайте о детях!» — обратились фолловеры к звезде.

Сама Бородина предпочитает не комментировать подобные домыслы фанатов. В интервью звезда телестройки «Дом-2» неоднократно говорила, что любит своего мужа.

Ранее Бородина сделала странное заявление на фоне госпитализации коллеги и подруги Ольги Бузовой. Она высказалась о хайпе и «трагизме на пустом месте».

дом-2 бородина омаров
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