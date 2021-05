Полиция Израиля приступила к штурму мечети аль-Акса на Храмовой горе

Иерусалим, 10 мая. Израильская полиция пошла на штурм мечети аль-Акса в Старом городе, столкновения в Восточном Иерусалиме возобновились с новой силой. Сообщается, что палестинские протестующие забрасывают правоохранителей камнями. Стражи порядка, в свою очередь, применяют газ, светошумовые гранаты и металлические пули с резиновой оболочкой.

#BREAKING Israeli police storm #AlAqsa compound in the early hours of Monday with heavy tear gas and rubber-coated steel bullets firing at worshippers in the complex and inside Mosque spaces #Jerusalem #Israel #Palestine pic.twitter.com/TCLfY8Z0SK

Комплекс аль-Акса расположен в месте, известном для евреев как Храмовая гора, а для мусульман — как Благородное Святилище. Оно считается самым священным местом в иудаизме и третьим по значимости в исламе (после Мекки и Медины).

К настоящему моменту в столкновениях у мечети пострадало не менее 215 человек, более 150 из которых были госпитализированы, о чем сообщает Красный Полумесяц. Также были ранены девять полицейских.

At least 178 Palestinian protesters injured, 88 hospitalised after Israeli police dispersed worshippers at Al-Aqsa Mosque and elsewhere in Jerusalem. #MasjideAqsaIsBleeding pic.twitter.com/RnA600NuZd

Накаленная обстановка вокруг аль-Аксы сохраняется с 7 мая — последней пятницы Рамадана. По сообщениям израильской полиции, конфликт начался с того, что молодые арабы стали забрасывать правоохранителей бутылками, петардами и камнями после окончания вечерней молитвы. Штурм мечети вызван нахождением зачинщиков на ее территории.

Столкновения между палестинцами и израильской полицией начались после решения городского окружного суда о расселении нескольких домов в арабском районе Иерусалима Шейх Джарра. Исполнение было отложено на 30 дней ввиду напряженной обстановки в городе.

Суд заключил, что некоторые жилые здания, занимаемые палестинцами, принадлежат еврейским семьям. В качестве основания был приведен факт покупки недвижимости до создания Израиля предками израильтян. В своем иске они утверждали, что их родственники потеряли собственность во время войны 1948 года. Арабы, в свою очередь, указали на то, что приобрели данные жилища у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы.

Тем временем международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца сообщило о более чем 300 пострадавших в столкновениях за все дни протестов. При этом различные ранения получили десятки израильских правоохранителей.

Continued tension in #Jerusalem for another night.

And a need for an explanation for this ???? - Israeli policeman throws stun grenade at a group of women and children.

There have been clashes outside the Al Aqsa mosque too. Israeli police say three of their officers are injured. https://t.co/8ZFkKM6ieU